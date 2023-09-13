В Югре автоледи на «Ладе» устроила ДТП, в котором пострадал 11-летний пассажир другого авто

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Так, в результате ДТП на улице Чапаева в Нижневартовске пострадал юный пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

По данным ведомства, 47-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада» не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулась с автомобилем «Kia». В результате ДТП пассажир Kia, 11-летний мальчик, получил травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 19 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку наказано 111 водителей и 52 - за нарушение правил перевозки детей.