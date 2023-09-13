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НовостиОбщество13 сентября 2023 4:10

В Белоярском на 19 км реки Казым спасатели нашли пропавших мужчину и женщину

Сотрудники КУ «Центроспас-Югория» помогали полиции в поиске пропавших людей на реке Казым в Белоярском
Источник:kp.ru
Фото: КУ «Центроспас-Югория»

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре развернули поисков-спасательную операцию и нашли двоих пропавших людей. К счастью, люди найдены живыми. Об этом сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

- Спасатели отдельной поисково-спасательной группы Белоярска учреждения «Центроспас –Югория» выезжали на акваторию реки Казым для оказания помощи полиции в поиске двоих людей, - говорится в сообщении.

Спасатели приехали на место и обследовали 60 км берега. Пострадавших мужчину и женщину нашли в удовлетворительном состоянии на 19 км реки. Они отказались от медицинской помощи, их передали родственникам.