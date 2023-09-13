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НовостиОбщество13 сентября 2023 3:02

В Югре 13 сентября потеплеет до +23 градусов

Ветер усилится до 7 м/с
Виктория Терина
В Югре 13 сентября потеплеет до +23 градусов

В Югре 13 сентября потеплеет до +23 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 13 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4, +9 °С, а местами до -3 °С, днем воздух прогреется до +18, +23 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ночью возможен туман. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5, +7 °С, днем потеплеет до +20, +22 °С.

Подробнее о погоде в регионе в инфографике МЧС:

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре