В Югре 13 сентября потеплеет до +23 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 13 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами туман. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4, +9 °С, а местами до -3 °С, днем воздух прогреется до +18, +23 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ночью возможен туман. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5, +7 °С, днем потеплеет до +20, +22 °С.

Подробнее о погоде в регионе в инфографике МЧС: