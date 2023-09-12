Бывшую работницу детского сада в Югре будут судить за взятки Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте передано в суд уголовное дело о получении взяток работником детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ХМАО-Югре.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе дошкольного образовательного учреждения - подтвердили в ведомстве.

Ее обвиняют в получении взяток на сумму более 300 тысяч рублей от трех индивидуальных предпринимателей. Деньги она получила за помощь в заключении договоров на поставку товаров, мебели и другого материально-технического оборудования для нужд учреждения.