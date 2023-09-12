Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 12:53

В СОНТ «Крылья Сургута» на две недели ограничат движение транспорта

В это время возможны перебои электроэнергии
Виктория Терина
Фото: Сургутские городские электрические сети

Фото: Сургутские городские электрические сети

В СОНТ «Крылья Сургута» на две недели частично ограничат движения транспорта. Об этом сообщили Сургутские городские электрические сети. Ограничение будет действовать с 13 по 27 сентября на трех улицах дачного кооператива Крылья Сургута, в том числе: улицах № 7 «Утренняя», № 8 «Брусничная», № 9 «Хвойная» вдоль проезжей части.

Связано это с тем, что в дачном кооперативе будут устанавливать 35 железобетонных стоек опор ВЛ и смонтируют свыше 3 километров провода СИП. Энергетики уже начали вырубку поросли и кустарников для установки новых опор.

Работники СГЭС просят жителей соблюдать ПДД, снижать скорость, быть бдительными на дороге, а особенно уделить внимание безопасности детей.

Кроме того, во время монтажных работ в СОНТ возможны кратковременные перебои электроэнергии.