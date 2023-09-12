В школе №43 в Нижневартовске открыли парту Героя в честь погибшего бойца СВО Николая Игнатьева

В Нижневартовске в школе №43 открыли парту Героя. Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске в школе №43 открыли парту Героя, посвященную вартовчанину, участнику СВО, пулеметчику мотострелкового батальона 504 танкового полка, ефрейтору Николаю Игнатьеву.

Военнослужащий погиб в марте 2023 года в бою за освобождение ДНР. На военную службу он отправился по мобилизации. Его запомнили как активного, веселого парня, который пользовался уважением у сверстников и учителей. В 43-й школе состоялось памятное мероприятие в рамках открытия парты Героя – выпускника школы.

- «Парта Героя» - это символ памяти, который будет напоминать нам о том, что герои живут среди нас. Парта памяти Николая Игнатьева будет стоять в библиотеке школы. Николай Игнатьев посмертно награжден орденом Мужества. Он учился в нашей школе, здесь работала его мама. Николая хорошо помнят все учителя, его одноклассники, друзья», - рассказал коллектив учреждения на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».