В зоне спецоперации на Украине погиб многодетный отец Александр Петров из Югры

Мужчина из Нефтеюганского района скончался при выполнении боевых задач в ходе СВО. Фото: Татьяна Коркина

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Югры Александр Петров. Мужчина из Нефтеюганского района скончался при выполнении боевых задач в ходе СВО. Похороны солдата состоялись в Сингапае.

- В Югре у погибшего живут родители, жена и трое детей. Сингапай и Нефтеюганский район скорбят по поводу смерти земляка. Администрация оказала родным необходимую помощь. Вечная память Герою, - сообщили в пресс-службе администрации Нефтеюганского района.

Фото: администрация Нефтеюганского района. Фото: Предоставлено "КП"

Мужчина родился в городе Житомир Украина, принимал участие во Второй Чеченской кампании. Контракт на военную службу в зоне специальной военной операции заключил в апреле текущего года. Житель Югры служил разведчиком – сапером разведывательного взвода мотострелкового батальона. Сослуживцы говорят, что он был отзывчивым и всегда приходил на помощь.