Жительницы Когалыма лишились денег, пытаясь заработать через Сеть Фото: Татьяна Коркина

Жительницы Когалыма в поиске дополнительного заработка оказались обманутыми мошенниками. Так, 39-летняя местная жительница рассказала полицейским, что хотела заработать, скачала приложение и зарегистрировалась на платформе. Через некоторое время ей перезвонил неизвестный мужчина и представился финансовым аналитиком. По его указаниям она сделала несколько переводов на общую сумму 465 тысяч рублей. Затем она оформила кредит и отправила на неизвестные счета еще почти 600 тысяч рублей.

Когда женщина попыталась вывести деньги, номера телефонов «финансовых консультантов» были недоступны, а ее личный кабинет заблокирован.

Еще один случай произошел с молодой девушкой, она должна была посещать интернет-магазины и высоко оценивать товары для повышения рейтинга. На сайте, указанном аферистами, девушка создала личный кабинет, после чего ей стали приходить ссылки на определенные товары, где необходимо было оставить положительный отклик. Девушка добросовестно выполнила задания и отправила скриншоты куратору, после чего ей на счет поступили небольшие деньги. Она поняла, что заработок реальный и продолжила работу, но сумма в личном кабинете только уменьшались. «Работодатели» сказали, что идет сбой в системе и для работы приложения необходимо пополнять счет. Преступники обещали, что после устранения неполадок, на ее счет перечислят и заработанные деньги, и прибыль от вложенных средств.

В итоге она лишилась денег и обратилась в полицию. Заведены уголовные дела.