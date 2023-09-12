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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 7:20

Бастрыкин контролирует проверку нарушения прав жителей Нижневартовска, которые вынуждены жить по соседству с ночным клубом

Пьяные посетители клуба в Нижневартовске шумят ночами и мешают жить жителям дома
Виктория Терина
Бастрыкин контролирует проверку нарушения прав жителей Нижневартовска, которые вынуждены жить по соседству с ночным клубом

Бастрыкин контролирует проверку нарушения прав жителей Нижневартовска, которые вынуждены жить по соседству с ночным клубом

Фото: Татьяна Коркина

Председатель СКР Александр Бастрыкин контролирует проверку о нарушении прав жителей Нижневартовска, которые вынуждены не спать ночами из-за шумных и пьяных мигрантов. О том, что глава ведомства взял ситуацию под свой контроль сообщили в информационном центре СК России.

- Мигранты, посещающие расположенный рядом ночной клуб «Метрополитан», находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок, а также режим тишины и покоя проживающих поблизости граждан в ночное время. Обращения граждан в различные инстанции игнорируются - сообщили в ведомстве.

Следком Югры проводит процессуальную проверку, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.