В Сургуте в ДТП со скорой помощью пострадала медработник

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека погибли и 1 - получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 18 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 88 водителей и 42 - за нарушение правил перевозки детей.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадал медицинский работник. Это случилось на пересечении улиц Пролетарский проспект - Университетская в Сургуте, когда 35-летний водитель «ГАЗ» при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора с включенным проблесковым маячком синего цвета, не убедился в безопасности и не уступил дорогу, столкнувшись с транспортным средством "Volkswagen". В результате ДТП пассажир ГАЗ, 39-летняя женщина, получила травмы.

Госавтоинспекция Югры призывает, что спешка на дороге, невнимательность, несоблюдение скоростного режима являются причинами, провоцирующими ДТП.