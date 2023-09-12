В Югре 12 сентября днем потеплеет до +21 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 12 сентября ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +3, +8 °С, а в Нижневартовском районе опустится до -3 °С, днем потеплеет до +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков, а ночью туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4, +6 °С, а днем поднимется до +19, +21 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.