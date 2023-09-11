При выполнении задач СВО погиб вартовчанин Дмитрий Аймурзин

Фото: администрация Нижневартовска

При выполнении задач специальной военной операции погиб вартовчанин Дмитрий Аймурзин. Он родился и вырос в Нижневартовске, обучался в школе №6. По воспоминаниям учителей Дмитрий учился хорошо, на уроках был активен, внимателен, вежлив. Участвовал в школьных мероприятиях и поддерживал добрые отношения с одноклассниками.

После получения среднего специального образования проходил военную службу по призыву в должности водителя автомобиля. Являлся ветераном боевых действий. Последнее время работал в ООО «ТД Электротехмонтаж».

Младший сержант Дмитрий Аймурзин с честью нес службу, встав на защиту интересов Родины и мирного населения. Выполнял боевые задачи в должности водителя мотострелковой роты мотострелкового батальона танкового полка. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга боец посмертно награжден орденом Мужества.

Правительство Югры окажет семье погибшего героя все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством.