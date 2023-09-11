В Сургутском районе 16 сентября состоится окружной фестиваль национальных свадеб

Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе состоится окружной фестиваль национальных свадеб «Время традиций». По информации администрации Сургутского района, мероприятие состоится на базе «Валикас» 16 сентября в 13:00 часов.

- В Сургутском районе, так же, как и в Югре, проживают представители различных национальностей. И доброе соседство во многом зависит от межкультурного диалога, выстроенного на территории проживания. Багаж знаний об истории, культуре и религии дает понимание и принятие национальных обществ. Наша задача состоит в том, чтобы благодаря проведению подобных мероприятий, праздников жители региона учились относиться друг к другу с взаимным уважением, проявлять эмпатию, - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Фото: администрация Сургутского района

Гости и участники фестиваля не только насладятся приятной и веселой атмосферой, но и смогут попробовать национальные блюда, увидят выступление творческих национальных коллективов, познакомятся с обрядами и традициями народов, проживающих в Югре.

Кроме того, во время праздника будут чествовать семейные пары, прожившие в законном браке 35, 40, 45 и 50 лет, а также зарегистрируют отношения новобрачные.