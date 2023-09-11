Большинство югорчан проголосовали за действующего губернатора Тюменской области Александра Моора

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО-Югры

По данным Избирательной комиссии Югры, на выборах губернатора Тюменской области участвовало 40,5 % югорчан – это 468 750 человек. Из них 76,13 % поддержали действующего губернатора Тюменской области Александра Моора.

Кроме того, жители Югры выбрали глав 41 поселения, 701 депутата Совета депутатов поселений. Также состоялись довыборы депутатов в местные думы в Нижневартовске, Нягани, Радужном, Сургуте, Белоярском, Березовском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах.

Как сообщила губернатор округа Наталья Комарова, абсолютное большинство кандидатов от «Единой России» получили поддержку избирателей. Главами поселений стали 40 кандидатов из 41 (97,56 %) от «Единой России». Почти на половину обновилась команда управленцев.

670 мандатов депутатов из 712 также люди доверили представителям партии «Единая Россия».

Избиратели, работающие вахтовым методом, а также жители отдаленных поселений, стойбищ, представителей коренных народов автономного округа смогли проголосовать досрочно. Сотрудники избиркома на лодках, внедорожниках, вертолетах добирались до избирателей. Жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно переехавшие в Югру также смогли участвовать в выборах. Кроме того, проводилось выездное голосование избирателей в пунктах временного размещения, на дому.

За прозрачностью мероприятий на избирательных участках следили более 2 тысяч общественных наблюдателей.