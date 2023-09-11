Горели дома, дачи, автомобили: В Югре за неделю потушили 44 пожара. Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре с 4 по 10 сентябрь пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 44 пожара. Спасено материальных ценностей на сумму больше 60 миллионов рублей. Во всех случаях горели жилые дома, дачи, бани, хозяйственные постройки, а также 7 автомобилей.

Основными причинами пожаров в округе стали нарушения правил использования электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация бытовых приборов.

ГУ МЧС России по ХМАО-Югре призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.