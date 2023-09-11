За неделю в Югре зарегистрировано 103 новых случая коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре всего зарегистрировано 270 676 случаев коронавируса. За неделю, с 5 по 11 сентября выявлено 103 новый случая COVID-19 в 16 муниципалитетах округа. За неделю коронавирус выявлен в Сургуте - 46; Ханты-Мансийске – 14; Нижневартовске - 1; Нефтеюганске - 3; Нягани - 2; Урае - 11; Советском районе - 3; Нефтеюганском районе - 3; Мегионе - 1; Югорске - 1; Кондинском районе - 1; Радужном - 4; Октябрьском районе - 1; Лангепасе - 3; Ханты-Мансийском районе - 8; Покачах - 1.

На момент выявления у 102 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 102 случаях. На COVID обследовано за неделю 4 191 человек, всего прошли обследования 3 851 552.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За период неделю от коронавируса вылечился 51 человек, за весь период пандемии вылечился 267 894 югорчанина.