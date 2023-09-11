Фото: телеграм-канал Дмитрия Кощенко

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поблагодарил горожан за активное участие в выборах накануне. Слова благодарности он написал в своих соцсетях.

- Спасибо вам, земляки, за активную гражданскую позицию и неравнодушие, за стремление продолжить уверенное движение вперед. Особые слова благодарности – членам участковых избирательных комиссий и территориальной избирательной комиссии, общественным наблюдателям, сотрудникам правоохранительных органов, журналистам и волонтерам. Всем, кто обеспечивал доступность, безопасность и открытость избирательного процесса - написал в своем телеграм-канале глава Нижневартовска.

Он подчеркнул, что общими усилиями вартовчане добились того, чтобы выборы прошли на достойном уровне. Кроме того, Дмитрий Кощенко сообщил о будующих планах, отметив, что впереди – реализация масштабных задач. Все задачи, по его словам, будут нацелены на повышение качества жизни населения.

- Уверен, дальнейшая совместная работа всех уровней власти послужит общему благу жителей Нижневартовска, Югры и Тюменской области - сообщил он.

Напомним, мы писали ранее о том, что в ЦИК РФ дали предварительные итоги выборов губернатора Тюменской области.