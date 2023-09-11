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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 5:32

Пенсионер из Кондинского района насмерть забил щенка палкой

Полиция завела на пенсионера уголовное дело из-за убийства собаки палкой
Виктория Терина
Пенсионер из Кондинского района насмерть забил щенка палкой. Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Пенсионер из Кондинского района насмерть забил щенка палкой. Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

В Кондинском районе полицейские завели уголовное дело из-за убийства собаки. В полицию заявила жительница одного из поселений, она рассказала, что 62-летний местный житель специально ударил деревянным брусом щенка и он получил травмы несовместимые с жизнью.

На место происшествия выехали полицейские и информация подтвердилась. Полицейские забрали тело щенка на судебную ветеринарную экспертизу. Кроме того, они забрали деревянную палку, которой предположительно убита собака.

Против пенсионера заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным. Ему грозит до трех лет лишения свободы.