В Югре стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» Фото: Юлия Кучеренко

В Югре стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Первый этап пройдет с 11 по 20 сентября. Сегодня на официальном сайте УМВД России по ХМАО – Югре открылось онлайн-голосование за 19 участковых уполномоченных полиции Югры.

На сайте размещены их анкеты, в которых они рассказали о результатах своей служебной деятельности, о достижениях и успехах. В первом этапе отберут трех финалиста. Те, кто займет лидирующие позиции по количеству набранных голосов автоматически попадают во второй этап голосования, который стартует 7 октября, а 17 октября определится победитель окружного тура Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2023».

Третий этап онлайн-голосования пройдет с 1 по 10 ноября на официальном сайте МВД России. Результаты этого этапа определят победителя всего конкурса.