В Югре 11 сентября будет ветрено, но без осадков Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 11 сентября синоптики обещаю переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Ночью столбик термометра покажет +3, +8 °С, а местами опустится до -3 °С. Днем воздух прогреется до +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем порывы усилятся до 4-9 м/с. Ночью будет +5, +7 °С, а днем потеплеет до +17, +19 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.