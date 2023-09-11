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НовостиОбщество11 сентября 2023 2:25

В Югре 11 сентября будет ветрено, но без осадков

Столбик термометра поднимется до +21 градуса
Виктория Терина
В Югре 11 сентября будет ветрено, но без осадков

В Югре 11 сентября будет ветрено, но без осадков

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 11 сентября синоптики обещаю переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Ночью столбик термометра покажет +3, +8 °С, а местами опустится до -3 °С. Днем воздух прогреется до +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем порывы усилятся до 4-9 м/с. Ночью будет +5, +7 °С, а днем потеплеет до +17, +19 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре