Житель и жительница Мегиона лишились денег, одолжив их мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

В Мегионе участились случаи мошенничества с использованием популярного мессенджера. Аферисты взламывают страницы пользователей. Так, пострадавшими недавно стали 55-летний мужчина и 49-летняя женщина.

Мужчине написал давний знакомый с просьбой занять ему 50 тысяч рублей и югорчанин без лишних вопросов перевел деньги, потом он решил позвонить товарищу, но тот объяснил, что ни о чем не просил и никакого перевода не получал. В этот момент мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию.

Подобное случилось и с женщиной, которой аферисты также написали от имени знакомого с просьбой занять 34 тысячи рублей, что она и сделала. Причем в обоих случаях северян не смутил то, что у получателей банковских счетов, на которые они переводили деньги, совершенно другие имена, а также то, что ранее их знакомые никогда не просили одолжить денег.

Полиция завела уголовные дела и ищет мошенников.