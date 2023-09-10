Глава Сургутского района Андрей Трубецкой пришел на выборы вместе с мамой

Фото: администрация Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой проголосовал на выборах в Барсово. Это родной поселок главы и на выборы главы поселения, депутатов в Совет депутатов и губернатора Тюменской области Андрей Трубецкой уже по сложившейся семейной традиции пришел вместе с мамой.

- Пришел на участок с хорошим настроением. Сегодня, во-первых, выборы главы Барсово – поселка, в котором я живу. На ближайшие 5 лет это определит, как поселок будет развиваться. Видите, новостройки появляются, я хочу, чтобы поселок строился, развивался. И плюс выборы губернатора Тюменской области – это тоже очень важно, сложносоставной регион с действующей программой «Сотрудничество». От того, кто будет губернатором, будет зависеть, какие деньги пойдут в наш регион, - прокомментировал глава Сургутского района.

Фото: администрация Сургутского района

Он также отметил, что всю жизнь с мамой ходил на выборы – это, действительно, такая традиция далёких, далеких советских времен. Выборы в детстве у него ассоциировались с вкусной выпечкой, но сейчас он себе ее не позволяет.

Отметим, что в Сургутском районе проходит сразу несколько избирательных кампаний. Это выборы Губернатора Тюменской области, довыборы в Думу Сургутского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6, выборы глав в Барсово, Русскинской, Ульт-Ягуне, Локосово, Угуте и Солнечном, а также обновление Советов депутатов в Барсово, Русскинской, Ульт-Ягуне, Солнечном, Лянторе, Нижнесортымском, Сытомино, Тундрино, Локосово и Угуте.