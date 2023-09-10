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НовостиПолитика10 сентября 2023 8:06

В Югре проголосовала больше 16% от общего количества избирателей региона

Всего на выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали больше 185 тысяч человек
Виктория Терина
Фото: Информационный канал Избирательной комиссии ХМАО - Югры

Фото: Информационный канал Избирательной комиссии ХМАО - Югры

По последним данным Избиркома Югры, явка на выборах составила 16,02 % от общего количества избирателей региона. Всего на выборах губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 185 271 человек.

Голосование в Югре проходит в штатном режиме, согласно нормам избирательного законодательства. Жалоб и обращений в Избирательную комиссию автономного округа не поступало, - говорится в сообщении.

Напомним, «Комсомольская правда - Тюмень» писала ранее о том, что на юге Тюменской области проголосовали почти 9% избирателей.