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НовостиПолитика10 сентября 2023 6:19

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в выборах

На избирательном участке № 294 проголосовала губернатор ХМАО-Югры
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства ХМАО-Югры

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО-Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в выборах губернатора Тюменской области. Она отдала свой голос на избирательном участке № 294 в Ханты-Мансийске и призвала югорчан последовать ее примеру.

Для легитимности избирательного процесса на 30 избирательных участках в Ханты-Мансийске работают 60 общественных наблюдателей.

Отметим, что всего в Югре проводится 120 избирательных кампаний – выборы губернатора Тюменской области, 41 главы и 712 депутатов муниципальных образований.