В Югре введены новые льготы для военнослужащих СВО

В Югре участники СВО смогут переселится из аварийного жилья и получить земельные участки в первую очередь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре во время заседания правительства обсудили новые льготы для военнослужащих СВО. Внесены изменения для улучшения жилищных условий граждан, принимающих участие в специальной военной операции.

В частности, военнослужащие СВО и их семьи имеют первоочередное право на увеличенную компенсацию по возмещению ипотечного кредита, переселение из аварийного жилья и выдачу земельных участков для ИЖС. Кроме того, право на социальную выплату взамен предоставления компенсации части процентной ставки.

- Будут расширены цели предоставления субсидии, в том числе для предоставления субсидии участникам СВО, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность - отметили в департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.