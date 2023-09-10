В Ханты-Мансийске действует 30 избирательных участков, которые открыты с 8:00 до 20:00

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

В Югре стартует Единый день голосования. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин призвал жителей города принять участие в выборах.

- Дорогие земляки, сегодня, мы принимаем участие в выборах губернатора Тюменской области. Призываю вас проявить гражданскую ответственность, принять участие в выборах. Вместе мы определяем путь развития нашей страны, региона, - написал в своих соцсетях Максим Ряшин.

Отметим, что в Ханты-Мансийске действует 30 избирательных участков. Они открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. На всех участках приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности, легитимности и прозрачности. Каждый участок оснащен IP-камерами видеонаблюдения, которые размещены так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора для наблюдателей, но при этом не нарушая тайну голосования.

Кроме того, обеспечат открытость выборов и проследят за соблюдением закона общественные наблюдатели, которые заранее прошли обучающие семинары.

Они открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.