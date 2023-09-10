В Югре 10 сентября воздух прогреется до +21 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 10 сентября переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман, ветер переменных направлений слабый, а днем ожидается северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ночью столбик термометра покажет +3, +8 °С, а местами до -3 °С, а днем воздух прогреется до +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Днем северо-восточный ветер порывами 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3, +5 °С, днем потеплеет до +17,+19 °С.