В Сургуте до конца 2023 года на трех улицах появятся новые арт-объекты. Фото: администрация Сургута.

В Сургуте появятся еще три мурала на трансформаторных подстанциях, расположенных улицах Первопроходцев, Мечникова и Островского. По мнению экспертов, это позволит сберечь объекты от вандалов, ведь на арт-объектах реже появляются надписи.

- В этом году было выбрано два основных направления - экологическая тематика и популяризация профессии энергетика среди молодежи. Отличительная особенность этого года – эскизы муралов, сгенерированные искусственным интеллектом. Мы хотим показать жителям Сургута, насколько важно беречь и созидать пространство вокруг себя и призвать горожан к социальной ответственности, – пояснил Виталий Пак.

Добавим, с 2018 года в Сургуте было расписано больше 40 фасадов трансформаторных подстанций и распределительных пунктов города.