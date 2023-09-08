Югорчанка лишилась больше 160 тысяч рублей, обратившись к гадалке-мошеннице Фото: Татьяна Коркина

Жительница Октябрьского района обратилась к гадалке-мошеннице и лишилась 163 тысяч рублей. Как сообщили в ОМВД России по Октябрьскому району, 35-летняя женщина, просматривая социальную сеть, увидела объявление о предоставлении услуг экспертом-эзотериком. Югорчанка верила, что есть люди с магической силой, помогающие другим людям.

В переписке мошенница запросила у югорчанки фотографии всех членов семьи и посоветовала провести обряд очищения, который стоит денег. Кроме того, аферистка запугала женщину последствиями не проведенного обряда и черной магией. Югорчанка перевела 163 тысячи рублей мошеннице и только спустя время обратилась в полицию.

Заведено уголовное дело.