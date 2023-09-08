В Сургуте руководитель предприятия задолжал работнице почти полмиллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте руководитель предприятия обвиняется в невыплате заработной платы в сумме свыше 470 тысяч рублей. Он пытался создать видимость финансового благополучия предприятия в глазах партнеров и больше двух месяцев не выплачивал сотруднице зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Как отмечают следователи, деньги у предприятия были, но они направлялись руководителем на другие цели.

- В целях погашения задолженности перед потерпевшей следствием наложен арест как на личный счет обвиняемого, так и на расчетный счет организации. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд - говорится в сообщении СУ СК РФ по ХМАО-Югре.