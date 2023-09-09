Югру накроют мощное потепление и туман. Фото: Виктория Гаврик

Долгожданное и мощное потепление, судя по прогнозу синоптиков, придет в Югру уже в субботу, 9 сентября 2023 года. Так, Гисметео передает на день субботы температуру в Ханты-Мансийске до +19...+22 градусов Цельсия. Вместе с тем ночи в ХМАО, согласно прогнозу метеорологов, останутся холодными.

Так, в ночь на 10 сентября 2023 года ведомство прогнозирует температуру в регионе +3...+8 градусов, при прояснении до -3 градусов Цельсия. Также синоптики предупреждают о том, что в ночь на субботу, 9 сентября, местами ожидаются небольшие осадки.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В воскресенье, 10 сентября 2023 года, дневная температура в Югре, по информации Гидрометцентра, составит +19…+21 градус Цельсия. Ночью в регионе, по данным ведомства, прогнозируется +1…+6, при натекании облачности до -2 градусов Цельсия. Как передает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», ночью на Югру опустится туман. В регионе ветер северо-западный 2-7 м/с.