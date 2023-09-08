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НовостиОбщество8 сентября 2023 18:37

Во всех поселениях Сургутского района проводят обработку территорий от грызунов

Препарат действует только на мышей и крыс и безопасен для домашних питомцев
Виктория Терина
Фото: администрация Сургутского района

Фото: администрация Сургутского района

Во всех поселениях Сургутского района проводят обработку территорий от грызунов. Такая практика проходит ежегодно. Для этого используют специальный препарат «Русский капкан», которым обрабатывают более 450 гектаров и порядка 25 объектов от мышей и крыс.

В администрации Сургутского района отметили, что крысы и мыши являются переносчиками различных заболеваний, которые могут передаваться человеку, в том числе: боррелиоз, энцефалит, туляремию и другие опасные болезни, также они являются переносчиками насекомых. Территории от грызунов обрабатывают весной и осенью, а после обработки специалисты проводят контроль.

- Стоит отметить, что состав препарата подразумевает действие только на мышей и крыс. Оно является безопасным для домашних питомцев, - рассказал начальник отдела реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Александр Матросов.