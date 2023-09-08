Гранатометчик из Нижневартовска погиб во время СВО

Фото: администрация Нижневартовска

Выполняя задачи специальной военной операции, погиб вартовчанин Анатолий Скакунов. Как рассказали в администрации Нижневартовска, он родился в деревне Чехломей Нижневартовского района, но жил в городе. В 2014 году окончил строительный колледж. Педагоги вспоминают его, как ответственного студента, умеющего целенаправленно трудиться, быстро усваивать информацию, грамотно и последовательно рассуждать. В коллективе он пользовался уважением.

В 2015 году вартовчанин вернулся из армии, где служил в воинской должности пулеметчика. В ходе специальной военной операции рядовой Скакунов выполнял боевые задачи в должности гранатометчика мотострелкового отделения мотострелкового батальона. Он с честью нес службу, встав на защиту интересов Родины и мирного населения.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Анатолий Скакунов посмертно награжден орденом Мужества.

У бойца остались супруга, две дочери, мама. Правительство округа окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона.