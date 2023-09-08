На должность директора департамента физической культуры и спорта Югры приняли Софью Конух

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На должность директора департамента физической культуры и спорта Югры назначили Софью Конух, которая с 2017 года и по настоящее время являлась заместителем директора — начальником управления государственной политики в области физической культуры и спорта. В правительстве Югры сообщили, что к работе в новой должности Софья Конух приступит 11 сентября.

- Софья Конух родилась в Челябинске. Высшее образование получила в Университете Южной Калифорнии и Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Прошла профессиональную переподготовку в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации - рассказали в пресс-службе правительства Югры.

Кроме того, она была капитаном и главным бомбардиром сборной России по водному поло, которая завоевала бронзу на Олимпиаде 2000 года в Сиднее. А еще спортсменка трижды чемпион Европы и заслуженный мастер спорта России.