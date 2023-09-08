Глава Югорска встретился с военнослужащим, который приехал в отпуск из зоны СВО

Фото: телеграм-канал главы Югорска

Глава Югорска Алексей Харлов встретился с военнослужащим, выполняющим воинский долг на территории СВО. О встрече Алексей Харлов рассказал в своей телеграм-канале.

– Максимом К. прибыл на небольшую побывку домой. Поговорили и обсудили с ним обстановку, как проходит служба, с какими проблемами и вопросами сталкивается подразделение Максима. Было приятно ощущать его воодушевление и настрой. Максим заверил, что наши ребята сражаются доблестно и стойко, защищая Родину - рассказал глава Югорска.

Боец поделился примерами героических поступков и личного мужества в борьбе против врага. А мэр города выразил благодарность и гордость за земляков.

- Уверен, что все бойцы достойны нашей поддержки и уважения. Мы верим в победу и знаем, что наши ребята сделают все возможное ради этого - подчеркнул Алексей Харлов.

Он также пообещал со своей стороны и со стороны жителей Югорска оказывать поддержку семьям военнослужащих, а также помогать солдатам гуманитарными грузами и техникой.