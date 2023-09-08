Жительница Нижневартовска хотела заработать удаленно, но лишилась больше полумиллиона рублей Фото: Юлия Кучеренко

Мошенники предложили вартовчанке заработать, не выходя из дома, но лишили ее более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижневартовску.

Жительница Нижневартовска получила предложение от незнакомца, который представился менеджером торговой площадки. Ей предложили удаленную работу - печатать небольшие тексты на личном компьютере и отправлять их по электронной почте. Женщина заинтересовалась и по инструкции незнакомца открыла счёт для перечисления зарплаты, внеся на него 10 тысяч рублей. Позже ей предложили вернуть деньги, так как произошла ошибка, и финансы находятся на счету платформы.

По инструкции аферистов она оформила онлайн-кредит и перевела 587 тысяч рублей на неизвестные счета. После чего на ее банковскую карту поступило 11 тысяч рублей. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Заведено уголовное дело.