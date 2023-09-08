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НовостиОбщество8 сентября 2023 17:03

В Нижневартовске начали ремонт дороги по улице Интернациональной

Из-за ремонта дороги на улице Интернациональной в Нижневартовске частично перекрыто движение
Виктория Терина
В Нижневартовске начали ремонт дороги по улице Интернациональной

В Нижневартовске начали ремонт дороги по улице Интернациональной

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске начался ремонт дороги по улице Интернациональной. Об этом сообщили в администрации города.

- Подрядная организация ООО «Премьердорстрой» приступает к выполнению работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Интернациональной (от АГЗС «МиВ» до транспортной развязки «Бегущая лань») - говорится в сообщении.

Из-за ремонта будет частично перекрыто движение транспорта. Жителей города попросили соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.