В Нижневартовске начали ремонт дороги по улице Интернациональной Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске начался ремонт дороги по улице Интернациональной. Об этом сообщили в администрации города.

- Подрядная организация ООО «Премьердорстрой» приступает к выполнению работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Интернациональной (от АГЗС «МиВ» до транспортной развязки «Бегущая лань») - говорится в сообщении.

Из-за ремонта будет частично перекрыто движение транспорта. Жителей города попросили соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.