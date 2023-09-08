Директором департамента культуры ХМАО-Югры стала Маргарита Козлова

Фото: страница Маргариты Козловой в соцсети

С 11 сентября должность директора департамента культуры ХМАО-Югры будет занимать Маргарита Козлова. Об этом сообщили в правительстве округа.

- В ее ведении будут находиться вопросы по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии - говорится в сообщении.

Маргарита Козлова родилась в Саратовской области, имеет два высших образования, защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук.

До назначения на должность директора департамента культуры она руководила АУ «Экспертно-координационный центр правительства Югры “Открытый регион”», курируя социокультурные проекты по развитию территориального брендинга и реализацию просветительского проекта «Многовековая Югра».