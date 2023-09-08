Нефтепроводчики помогли собраться детям в школы благодаря волонтерской акции

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

Сотрудники нефтетранспортной компании провели волонтерскую акцию «Собери ребенка в школу». К ней присоединились все филиалы предприятия от Нового Уренгоя до Тюмени. В результате необходимые школьные принадлежности получили семьи и дети Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской и Свердловской областей.

Волонтеры аппарата управления оказали адресную помощь в подготовке к новому учебному году подопечным Тюменской городской общественной организации «Особый ребенок». Детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья к 1 сентября вручили рюкзаки со всем необходимым – тетрадями, альбомами для рисования, красками и ручками.

Председатель общественной организации Нина Нежиборская отметила, что не каждая семья может купить все необходимое для школьников. Она поблагодарила сотрудников компании «Транснефть – Сибирь», с которой организация давно сотрудничает.

А еще волонтеры Тюменского ремонтно-механического завода оказали помощь подшефному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Заводоуспенский», который находится в Свердловской области. На свои деньги добровольцы купили и передали воспитанникам центра укомплектованные школьные ранцы и канцелярские принадлежности, развивающие игры, книги и многое другое.

В августе 2023 года завод в рамках благотворительной программы помог социально-реабилитационному центру обновить мебель. Были приобретены новые кухонные гарнитуры, кровати, шкафы для одежды, столы и стулья. Директор ТРМЗ Александр Кунгуров подчеркивает: «Реабилитационному центру мы помогаем уже не первый год, знаем, в чем нуждаются дети. Волонтеры нашего предприятия частые гости здесь».

Отметим, что помощь волонтеров при подготовке к новому учебному году получили около 200 школьников в регионах, где компания ведет деятельность.