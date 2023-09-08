Экс-директор депимущества ЯНАО стал заместителем губернатора Югры. Фото: сайт правительства ХМАО-Югры

В правительстве Югры кадровые изменения. С 11 сентября на должность заместителя губернатора Югры назначили Сергея Черняева, который будет курировать деятельность департаментов недропользования и природных ресурсов, промышленности Югры.

Сергей Черняев родился в Ханты-Мансийске, имеет два высших образования по специальностям «Таможенное дело» и «Юриспруденция». Он имеет обширный опыт работы, в том числе на должностях: начальника отдела в региональном центре инвестиций, заместителя директора департамента экономического развития, заместителя директора Фонда развития Югры.

До назначения на должность заместителя губернатора Югры Черняев занимал должность генерального директора АО «Центр развития инвестиционных проектов» в Салехарде. А также был руководителем департамента имущественных отношений ЯНАО.