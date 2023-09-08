В Нижневартовске задержали мужчину, который украл телефон у уснувшего на скамейке горожанина Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 51-летний мужчина проходил мимо уснувшего на скамейке горожанина и украл у него телефон. Но уйти незамеченным ему не удалось. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

- В полицию обратился 45-летний житель Нижневартовска, у которого около месяца назад пропал мобильный телефон. Мужчина рассказал полицейским, что, вернувшись ночью домой из бара, не смог попасть в квартиру, так как забыл ключи, поэтому уснул на лавочке рядом с подъездом. Проснувшись, обнаружил отсутствие смартфона стоимостью 25 тысяч рублей. А заявить в полицию о краже он решил по возвращению из отпуска - рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Полицейский завели уголовное дело. Мужчина, укравший телефон признался в преступлении и находится под подпиской о невыезде.