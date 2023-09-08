В районе Нижневартовска к берегу прибило обнаженный труп мужчины с иконой на спине. Фото: паблик "ЧП Нижневартовск"

В Югре пытаются установить личность мужчины, которого нашли мертвым в реке Вах, в двух километрах от Излучинска. Об этом сообщили в группе "Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» Нижневартовск" в соцсети Вконтакте.

- Помогите установить личность человека. 07.09.2023 года , был обнаружен труп неустановленного мужчины. Просим всех, кто может располагать какой-либо информацией, позвонить по номерам: 88007008677, 89003865688 - говорится в сообщении поискового отряда.

Фото: Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» Нижневартовск

По словам очевидца, нашедшего труп, он рыбачил на в лодке на рехе Вах и обнаружил в воде, прибитое к берегу тело голого мужчины.

В поисковом отряде отметили, что утонувший мужчина среднего телосложения и на всю спину у него изображена татуировка в виде иконы, а также есть различные татуировки по всему телу.