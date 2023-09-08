В Сургуте автоледи сбила 6-летнего мальчика, который выбежал на дорогу во дворе

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 юный пешеход. Так, по информации УГИБДД России по ХМАО-Югре, в Сургуте по своей неосторожности пострадал юный пешеход. Это случилось на улице Крылова, когда 28-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада Kalina», при движении в жилой зоне сбила 6-летнего мальчика, который выбежал на проезд, в то время, когда его мама отвлеклась. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 нетрезвых водителей. За выезд на встречку наказано 98 водителей и 119 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры, призывает всех участников дорожного движения не забывать о необходимости внимательного поведения на дороге, особая осторожность должна быть в пешеходных зонах и при проезде пешеходных переходов.