В Югре 8 сентября днем потеплеет до +21 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 8 сентября ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Ночью столбик термометра опустится до +3, +8 °С, а местами до -3 °С, днем потеплеет до +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ночью будет туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +3, +5 °С, днем воздух прогреется до +17, +19 °С.