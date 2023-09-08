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НовостиОбщество8 сентября 2023 2:34

В Югре 8 сентября днем потеплеет до +21 градуса

Осадков не ожидается
Виктория Терина
В Югре 8 сентября днем потеплеет до +21 градуса

В Югре 8 сентября днем потеплеет до +21 градуса

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 8 сентября ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Ночью столбик термометра опустится до +3, +8 °С, а местами до -3 °С, днем потеплеет до +16, +21 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков. Ночью будет туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +3, +5 °С, днем воздух прогреется до +17, +19 °С.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре