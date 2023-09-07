В Нижневартовске открыли литературный сквер «Классики и современники». Фото: страница главы Нижневартовска в соцсети

В Нижневартовске появилась еще одна точка притяжения – дитературный сквер «Классики и современники». Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко. Пространство с уникальной атмосферой расположилось на площадке перед зданием Городской библиотеки №5.

В сквере есть художественные кованые лавочки, на спинках которых изображены силуэты и автографы русских писателей.

На открытии новой территории юные читатели прочли стихи, а гостей встретили литературные герои. Вартовчанам понравился дизайн, удобство беседки и скамеек, которые выполнены компанией «Технология». В ближайшее время в сквере установят фонари, а в беседке появится подсветка.