В Югре сотрудникам одной из фирм выплатили зарплату после вмешательства силовиков

Компания не хотела выплачивать заработную плату сотрудникам, но после того, как вмешались силовики, долги были погашены. Фото предоставлено Комсомольской правдой

В Ханты-Мансийском автономном округе произошла неприятная ситуация с выплатой заработной платы сотрудникам одной из коммерческих фирм Нефтеюганска. Корреспонденту «Комсомольская правда-Югра» в пресс-службе окружного СК РФ рассказали, что в период с сентября 2020 года по июнь 2021 года 15 сотрудников коммерческой фирмы не получали зарплату. При этом следователи установили, что деньги на счетах фирмы были, но тратились они на другие цели. В том числе на выплату зарплаты лично себе, хозяйственные нужды и оплату работ по договорам с другими компаниями. Нерасторопный работодатель был должен своим сотрудникам более 2 млн 300 тысяч рублей. После того, как в дело вмешались следователи, все долги были погашены.