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НовостиОбщество7 сентября 2023 17:33

В Югре сотрудникам одной из фирм выплатили зарплату после вмешательства силовиков

Сумма долга была более 2 млн рублей
Екатерина Коган
Компания не хотела выплачивать заработную плату сотрудникам, но после того, как вмешались силовики, долги были погашены. Фото предоставлено Комсомольской правдой

Компания не хотела выплачивать заработную плату сотрудникам, но после того, как вмешались силовики, долги были погашены. Фото предоставлено Комсомольской правдой

В Ханты-Мансийском автономном округе произошла неприятная ситуация с выплатой заработной платы сотрудникам одной из коммерческих фирм Нефтеюганска. Корреспонденту «Комсомольская правда-Югра» в пресс-службе окружного СК РФ рассказали, что в период с сентября 2020 года по июнь 2021 года 15 сотрудников коммерческой фирмы не получали зарплату. При этом следователи установили, что деньги на счетах фирмы были, но тратились они на другие цели. В том числе на выплату зарплаты лично себе, хозяйственные нужды и оплату работ по договорам с другими компаниями. Нерасторопный работодатель был должен своим сотрудникам более 2 млн 300 тысяч рублей. После того, как в дело вмешались следователи, все долги были погашены.