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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:27

В Ханты-Мансийске 11 сентября пройдет конкурс на лучшую бабушку

Участвовать в конкурсе могут женщины от 50 до 75 лет, проживающие в столице Югры и имеющие внуков
Виктория Терина
В Ханты-Мансийске 11 сентября пройдет конкурс на лучшую бабушку. Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске 11 сентября пройдет конкурс на лучшую бабушку. Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске на городской конкурс «Супербабушка Ханты-Мансийска» приглашают женщины от 50 до 75 лет, проживающие в столице Югры и имеющие внуков. Заявку на участие нужно.

Дамы элегантного возраста пройдут три этапа конкурска: отборочный, выставка-презентация и сам конкурс с подведением итогов на сцене КДЦ «Октябрь». Все эти этапы пройдут с 11 сентября по 1 октября.

Жюри решит, кто получит титулы и денежные призы. Об этом сообщили в администрации Ханты-Мансийске.