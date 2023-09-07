В Югре предстанут перед судом обвиняемые в незаконном сбыте сильнодействующих веществ

Семья из Лангепаса ответит по закону за незаконную деятельность. Фото предоставлено Комсомольской правде

В Лангепасе направлено в суд уголовное дело о незаконном сбыте сильнодействующих веществ. Корреспонденту «Комсомольская правда-Югра» в пресс-службе окружной прокуратуры рассказали, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Их обвиняют в совершении преступлений по статьям «незаконный оборот сильнодействующих веществ, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» и «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершенных преступлений»,

Следователи выяснили, что житель Лангепаса с осени прошлого года через интернет занимался сбытом сильнодействующих веществ. К такой прибыльной афере притянул и своих родных – маму и жену. Обвиняемые покупали оптом препараты, содержащее сильнодействующее вещество, расфасовывали их, затем прятали по тайникам города. Весной этого года деятельность была пресечена силовиками. Из оборота изъяли более 700 капсул препарата весом свыше 285 грамм. Помимо этого, в ведомстве добавили, что один из обвиняемых легализовал полученные деньги путем совершения финансовых операций на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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