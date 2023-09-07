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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:12

Юные пациенты Нижневартовской больницы получат знания в экошколе

Для юных пациентов проведут уроки о бережном отношении к планете
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства Югры

Фото: телеграм-канал правительства Югры

В Нижневартовске появится первая в стране экошкола в больнице. Пациенты, которые находятся на лечении в Нижневартовской окружной клинической детской больнице, теперь кроме лечения, смогут пополнить копилку своих знаний в школе «Зеленое ожерелье Югры».

Дети узнают о бережном отношении к планете через системное разделение сбора отходов. Программу разделят на 4 блока: научно-познавательный, творческий, практический и с использованием современных технологий. Об этом сообщает правительство Югры.

Все, что необходимо для занятий сделано специально с учетом особенностей здоровья детей и подростков. Для юных пациентов разработан дидактический материал и после завершения подготовительных работ пространство откроет свои двери для детей и их родителей.