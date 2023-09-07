В Нефтеюганске нашли водителя, который сбил ребенка и уехал с места ДТП Фото: Татьяна Коркина

Госавтоинспекторы Нефтеюганска нашли водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в полиции.

- Сотрудники ОМВД России по Нефтеюганску выявили сообщение о том, что возле дома в 17 микрорайоне города водитель автомобиль «Киа Рио» совершил наезд на 9-летнего ребенка и скрылся с места ДТП - говорится в сообщении.

После проверки выяснилось, что за рулем находился 26-летний местный житель. Мужчина признался, что не ожидал появление ребенка на придомовой территории. Ребенок не получил травм и поэтому родители решили не обращаться в больницу и правоохранительные органы. Но тем не менее водителю придется ответить за то, что он уехал с мета ДТП и нарушение правил движения транспорта в жилых зонах.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД. Водителям необходимо снижать скорость, а пешеходам проявлять бдительность и внимательность. Особое внимание при этом необходимо уделять детям и постоянно напоминать им о правилах безопасного поведения на дорогах.